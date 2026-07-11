Πλαζ Πάτρας: Ναυαγοσώστες έσωσαν τρεις λουόμενους μέσα σε λίγες ώρες

Σε τρία διαφορετικά περιστατικά, μέσα σε λίγες ώρες, χρειάστηκε να επέμβουν άμεσα οι ναυαγοσώστες της παραλίας στην Πλαζ, στην Πάτρα, προσφέροντας βοήθεια σε τρεις λουόμενους που αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ κολυμπούσαν. Επρόκειτο για δύο ηλικιωμένες γυναίκες και έναν άνδρα, με τον τελευταίο να παρουσιάζει αιμορραγία μέσα στη θάλασσα.

Την επιχείρηση διάσωσης και στα τρία περιστατικά ανέλαβε ο 20χρονος ναυαγοσώστης Βαγγέλης Λαζίνος, από τη Λειβαδιά, ο οποίος σπουδάζει Νοσηλευτική στην Πάτρα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11.30 το πρωί, όταν μια γυναίκα πανικοβλήθηκε μέσα στη θάλασσα εξαιτίας του ισχυρού κυματισμού που επικρατούσε εκείνη την ώρα. Ο Βαγγέλης Λαζίνος, μαζί με τον συνάδελφό του ναυαγοσώστη Θανάση Πάτρα, έσπευσαν στο σημείο, την έβγαλαν στην ακτή και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα η γυναίκα να συνέλθει.

Λίγο αργότερα σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό, με μια ακόμη γυναίκα να ζαλίζεται μέσα στο νερό. Με τη βοήθεια λουόμενων που βρίσκονταν στην περιοχή, ο ναυαγοσώστης την έβγαλε στην ακτή και της χορήγησε οξυγόνο. Η γυναίκα δεν χρειάστηκε τελικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ.

Το τρίτο και πιο σοβαρό περιστατικό αφορούσε έναν άνδρα που παρουσίασε φλεβική αιμορραγία μέσα στη θάλασσα, η οποία δεν σταματούσε καθώς ο ίδιος ακολουθούσε αντιπηκτική αγωγή. Ο ναυαγοσώστης εφάρμοσε άμεσα τη μέθοδο του τουρνικέ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Στο σημείο έφτασε γρήγορα δικυκλιστής διασώστης του ΕΚΑΒ και, αφού παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, χωρίς τελικά να διατρέξει κίνδυνο η υγεία του.

Πληροφορίες από εφημερίδα "Γνώμη"