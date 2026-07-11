Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 52χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 52χρονη γυναίκα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», έπειτα από πτώση από μπαλκόνι κατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα από την πτώση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο και παρέλαβε την 52χρονη, η οποία διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις και η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή της.

Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές