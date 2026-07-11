Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 52χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι

Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 52χρονη μετά...

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 52χρονη γυναίκα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», έπειτα από πτώση από μπαλκόνι κατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα από την πτώση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο και παρέλαβε την 52χρονη, η οποία διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις και η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή της.

Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα πτώση από μπαλκόνι
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03c0\u03c4\u03ce\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc \u03bc\u03c0\u03b1\u03bb\u03ba\u03cc\u03bd\u03b9"]
837636
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις