Ryanair: Νέα βίντεο από την εφιαλτική πτήση με το σπασμένο παράθυρο

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη για το Μέμινγκεν της Γερμανίας το πρωί της Παρασκευής (10.07.2026).

Ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους της Ryanair έσπασε με συνέπεια να επικρατήσουν στιγμές πανικού για τους επιβάτες της πτήσης.

Ένας άνδρας 61 ετών κινδύνευσε σοβαρά. Λόγω της αποσυμπίεσης της καμπίνας το παράθυρο τον τράβηξε και το σώμα του από τους ώμους και πάνω ήταν έξω, με το αεροπλάνο να πετά.

Οι επιβάτες, και ιδιαίτερα η σύζυγός του, πανικόβλητοι τον κρατούσαν για να μην παρασυρθεί από τη δύναμη του αέρα προς το κενό. Το αεροσκάφος της Ryanair πετούσε σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών, όπου οι συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με κίνδυνο να εξελιχθεί το περιστατικό σε τραγωδία.

Όλα ξεκίνησαν στον αέρα από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ακούστηκε, όπως περιέγραψαν, ένας δυνατός θόρυβος, ένα από τα παράθυρα έσπασε και ένας από τους επιβάτες έδωσε μάχη για τη ζωή του.

Σε νέα βίντεο που έρχονται στο φως φαίνεται η κατάσταση πανικού που επικρατεί μέσα στο αεροσκάφος και το σπασμένο παράθυρο. Οι επιβάτες είναι έντρομοι και φορούν τις μάσκες τους.