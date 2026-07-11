Ryanair: Νέα βίντεο από την εφιαλτική πτήση με το σπασμένο παράθυρο

Η ζημιά στον κινητήρα και ο πανικός στην καμπίνα
Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη για το Μέμινγκεν της Γερμανίας το πρωί της Παρασκευής (10.07.2026).
Ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους της Ryanair έσπασε με συνέπεια να επικρατήσουν στιγμές πανικού για τους επιβάτες της πτήσης.
Ένας άνδρας 61 ετών κινδύνευσε σοβαρά. Λόγω της αποσυμπίεσης της καμπίνας το παράθυρο τον τράβηξε και το σώμα του από τους ώμους και πάνω ήταν έξω, με το αεροπλάνο να πετά.
Οι επιβάτες, και ιδιαίτερα η σύζυγός του, πανικόβλητοι τον κρατούσαν για να μην παρασυρθεί από τη δύναμη του αέρα προς το κενό. Το αεροσκάφος της Ryanair πετούσε σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών, όπου οι συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με κίνδυνο να εξελιχθεί το περιστατικό σε τραγωδία.
Όλα ξεκίνησαν στον αέρα από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ακούστηκε, όπως περιέγραψαν, ένας δυνατός θόρυβος, ένα από τα παράθυρα έσπασε και ένας από τους επιβάτες έδωσε μάχη για τη ζωή του.
Σε νέα βίντεο που έρχονται στο φως φαίνεται η κατάσταση πανικού που επικρατεί μέσα στο αεροσκάφος και το σπασμένο παράθυρο. Οι επιβάτες είναι έντρομοι και φορούν τις μάσκες τους.
Παράλληλα σε άλλο βίντεο φαίνεται το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον κινητήρα του αεροπλάνου και που προκάλεσε το σπάσιμο του παραθύρου.
Να σημειωθεί ότι ο 61χρονος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παραμένει ακόμα καθώς έχει χτυπήσει στο κεφάλι και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.
Η ανακοίνωση της Ryanair
Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό η Ryanair αναφέρει. «Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, καθώς ένα παράθυρο της καμπίνας των επιβατών αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, δρομολογήθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί, στις 09:53 (τοπική ώρα)».
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