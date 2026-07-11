Πάτρα: Απόπειρα απόδρασης κρατουμένου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Αναστάτωση επικράτησε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, όταν κρατούμενος των Φυλακών Αγίου Στεφάνου επιχείρησε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα υπό τη συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ενώ ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από το νοσοκομείο, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή και να επιχείρησε να διαφύγει από την επιτήρηση των συνοδών του.

Κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί, σημειώθηκε ένταση και συμπλοκή με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τους οποίους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χτύπησε στην προσπάθειά του να απελευθερωθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες του νοσοκομείου, καθώς για λίγα λεπτά επικράτησε ένταση στους χώρους του ιδρύματος.

Η αντίδραση των σωφρονιστικών υπαλλήλων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα ο κρατούμενος να ακινητοποιηθεί πριν προλάβει να απομακρυνθεί από τον χώρο του νοσοκομείου.

Μετά το συμβάν, ο 25χρονος επέστρεψε υπό ισχυρή συνοδεία στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου, ενώ σε βάρος του αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες για την απόπειρα απόδρασης και την επίθεση στους συνοδούς του.