Λαγοκέφαλος: Δείτε σε ποιες παραλίες της Ελλάδας έχει εμφανιστεί

Μετά τις μωβ μέδουσες, η αυξημένη εμφάνιση του λαγοκέφαλου στην χώρα μας, ήρθε να «αποτελειώσει» όσους φοβούνται τα πλάσματα που ζουν στην θάλασσα.

Αν και οι πρώτες εμφανίσεις του λαγοκεφάλου έγιναν αρχικά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, με την πάροδο των χρόνων και την κλιματική κρίση αυτό το επικίνδυνο – τοξικό ψάρι ξεκίνησε να διεισδύει και σε άλλες περιοχές με αποτέλεσμα η ελληνική κυβέρνηση να επικηρύξει το κιλό στα 5,3 ευρώ το κιλό.

Ο ψηφιακός χάρτης της Google My Maps καταγράφει για φέτος πληθυσμούς λαγοκέφαλων στη χώρας μας γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν οι ακτές της Κύπρου και της Τουρκίας.

Ο χάρτης έχει τίτλο «Lagocephalus sceleratus» και προέρχεται από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species – Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα).

Δείτε τον διαδραστικό χάρτη εδώ.