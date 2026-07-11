Για την 5η θέση ο ΝΟΠ στο Εφήβων

Με την ολοκλήρωση των προημιτελικών, το βράδυ της Παρασκευής (10/7), αναδείχθηκαν τα ζευγάρια των ημιτελικών στην Golden League του πρωταθλήματοςΕφήβων Κ18, που διεξάγεται στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο.

Πανιώνιος εναντίον ΝΟ Βουλιαγμένης και ΝΟ Χανίων κόντρα στον Παναθηναϊκό θα διεκδικήσουν το Σάββατο (11/7) μια θέση στον τελικό του πρωταθλήματος, ενώ οι ηττημένοι από τους συγκεκριμένους αγώνες θα αναμετρηθούν για το χάλκινο μετάλλιο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Παρασκευής (10/7):

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 13-24

Οκτάλεπτα: 3-7, 4-5, 3-6, 3-6

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ 23-9

Οκτάλεπτα: 10-0, 4-2, 7-3, 2-4

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ – Ναυτικός Όμιλος Πατρών 14-12 (κ.αγ. 10-10, πεν: 4-2)

Οκτάλεπτα: 3-4, 2-2, 3-2, 2-2. πεν: 4-2

Δείτε τις συνθέσεις, τα στατιστικά και τη διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.

ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-11

Οκτάλεπτα: 4-2, 1-3, 1-3, 2-3

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/7)

18:00 (Θέσεις 5-8) ΑΝΟ Γλυφάδας - Ιωνικός

19:15 (Θέσεις 5-8) ΝΟ Πατρών - ΠΑΟΚ

20:30 (Ημιτελικός): Πανιώνιος - ΝΟ Βουλιαγμένης

21:45 (Ημιτελικός) ΝΟ Χανίων - Παναθηναϊκός

Το πρόγραμμα της Κυριακής (12/7)

09:00 Αγώνας για θέσεις 7-8

10:15 Αγώνας για θέσεις 5-6

11:30 Αγώνας για θέσεις 3-4

12:45 Τελικός

Επίσης, το Σαββατοκύριακο (11-12/7), στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας, είναι προγραμματισμένη η Τελική Φάση της Silver League της κατηγορίας και στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης η Τελική Φάση της Bronze League.