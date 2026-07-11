Πάτρα: Ελαφρά τραυματίας σε τροχαίο ο Νίκος Νικολόπουλος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πάτρα, με εμπλεκόμενους ένα αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, στο οποίο τραυματίστηκε ελαφρά ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκος Νικολόπουλος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή μπροστά από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ο κ. Νικολόπουλος βρέθηκε στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση, ωστόσο είχε τις αισθήσεις του και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσε δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για προληπτικές εξετάσεις, καθώς αισθάνθηκε πόνο στην περιοχή του θώρακα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.