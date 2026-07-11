Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο τελευταίος τραβαδούρος της πόλης, Κώστας Μπακογιάννης

Σε ηλικία 100 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο σπουδαίος Πατρινός κιθαρωδός και τραγουδιστής

Η Πάτρα αποχαιρετά έναν από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της μουσικής της ιστορίας. Ο Κώστας Μπακογιάννης, ο άνθρωπος που για δεκαετίες ταύτισε το όνομά του με τη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα, σε ηλικία 100 ετών. Γνωστός ως ο τελευταίος τραβαδούρος της Πάτρας, ο Κώστας Μπακογιάννης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της τοπικής μουσικής σκηνής. Με τη χαρακτηριστική φωνή, την κιθάρα και τη μοναδική σκηνική του παρουσία, χάρισε αξέχαστες βραδιές σε γενιές Πατρινών, πρωταγωνιστώντας στα μεγαλύτερα κέντρα διασκέδασης από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Η καλλιτεχνική του πορεία συνδέθηκε με ιστορικά στέκια της εποχής, όπως το Τζάκι, το Λίντο, τα Αστέρια, η Παριζιάνα, η Εξέδρα, η Αμαπόλα, η Γρανάδα, το Χρυσό Βαρέλι και η Παλιά Πάτρα, ενώ εμφανίστηκε και σε γνωστά κέντρα του Αιγίου, του Πύργου, της Αμαλιάδας, της Ναυπάκτου, του Μεσολογγίου και του Αγρινίου, αφήνοντας το προσωπικό του στίγμα στην ψυχαγωγία της Δυτικής Ελλάδας. Παρά τη μακρόχρονη πορεία του, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τη μουσική. Αντίθετα, μέχρι τα βαθιά του γεράματα παρέμεινε δραστήριος και δημιουργικός. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ηλικία 95 ετών μπήκε ξανά στο στούντιο ηχογράφησης, ολοκληρώνοντας έναν νέο δίσκο με αγαπημένες ρομάντζες, αποδεικνύοντας πως η αγάπη του για το τραγούδι παρέμενε αναλλοίωτη. Ξεχωριστή θέση στη διαδρομή του κατείχε η συνεργασία του με την Πολυτίμη Κολιοπάνου, τη μετέπειτα σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Πόλυ Πάνου. Ο ίδιος αναφερόταν πάντοτε με συγκίνηση στα πρώτα της βήματα, όταν ακόμη ήταν ένα νεαρό κορίτσι με ξεχωριστό ταλέντο, πολύ πριν καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.