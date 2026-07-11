Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών στη Θεσσαλονίκη

Για τη Θεσσαλονίκη αναχώρησε η αποστολή του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, προκειμένου να συμμετάσχει στο «2026 ILCA 6 Youth Europeans».

Στην αποστολή μετέχουν οι δυο πρωταθλητές του ΙΟΠ Γιάννης Αργυρός και Φίλιππος Κουτσουρόπουλος, καθώς και ο προπονητής του Ομίλου Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουλίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελληνίου πρωταθλήματος Optimist U13 επιθυμεί να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τους ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι και τώρα και στο παρελθόν έχουν υποστηρίξει τις διοργανώσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών με την παρουσία τους και με τη ναυαγοσωστική κάλυψη που παρέχουν.

Δεν είναι πολλά μέρη της Ελλάδος που έχουν αυτήν την πολυτέλεια και αξίζουν τα συγχαρητήριά μας και την υποστήριξή μας.

Η παρουσία του Ε.Ε.Σ. προσέδωσε ένα ακόμη θετικό πρόσημο σε αυτήν τη μεγάλη κι επιτυχημένη διοργάνωση.

Μέγας χορηγός ΙΟΠ: Super Cargo

Μότο διοργάνωσης: «Patras is Optimist» by 360PAY