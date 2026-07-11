Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Τα μέτρα της αστυνομίας ήταν δρακόντεια με τη μεταγωγή των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση να γίνεται ταχύτητα από την πίσω είσοδο του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν στις 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη .

Η 26χρονη, ο 29χρονος και ο 24χρονος περνούν το κατώφλι του εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν επίσημα οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στη συνέχεια, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, από την οποία εκτιμάται ότι θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Την ίδια στιγμή, στην μπροστινή πλευρά των δικαστηρίων παραμένουν συγκεντρωμένοι οι αλληλέγγυοι από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει μεγάλη αστυνομική παρουσία στο σημείο προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους ένταση.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με την κατηγορία της ανθρωποκτονία; από πρόθεση υπό την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης. Παράλληλα, η έρευνα περιλαμβάνει και σειρά επιπλέον αδικημάτων που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης. Ωστόσο, και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά την εξέτασή τους από τους αστυνομικούς.

Η Αντιτρομοκρατική έφτασε στους τρεις συλληφθέντες έπειτα από την ανάλυση βίντεο κατά την οποία εντόπισε το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών και την παρακολούθηση που φέρεται να είχε προηγηθεί στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και το DNA που φέρεται να εντοπίστηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν ένας 29χρονος και ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του ως κρησφύγετο. Μάλιστα, το σπίτι του 24χρονου βρίσκεται μόλις 50 μέτρα μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Η 26χρονη συγκατηγορούμενή τους εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά, όπου είχε καταφύγει λίγες μέρες μετά την επίθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν ξεχωριστά τις δύο άλλες εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε κατοικίες του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη και του στελέχους της ΝΔ Ζήση Ιωακειμόβιτς, καθώς εκτιμούν πως είναι έργο μια δεύτερης ομάδας.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για αδικήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χρήση εκρηκτικών, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.