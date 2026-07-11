ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκινά η συνεδρίαση της ΚΕ με απαρτία μέσω zoom και μικρή προσέλευση

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (11.7.26) λίγοι ήταν αυτοί που πήραν τον δρόμο για την πλατεία Καραϊσκάκη και το ξενοδοχείο Wyndham Grand Hotel, καθώς το κόμμα δεν κατάφερε να συμφωνήσει για το ποιος έχει την αρμοδιότητα να συγκαλέσει τα όργανα και επικράτησε σύγχυση ως τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Παρά τη μικρή προσέλευση ξεκίνησε κανονικά η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με την πλευρά Πολάκη και Παππά να υποστηρίζουν έχουν την απαραίτητη απαρτία αλλά μέσω zoom.

Τα μέλη που βρίσκονται στο ξενοδοχείο είναι περίπου 50 αλλά η πλευρά Πολάκη – Παππά υποστηρίζει πως υπάρχει απαρτία, καθώς πολλά μέλη συμμετέχουν μέσω Zoom, σύμφωνα με την καταμέτρηση που έγινε μετά τις 12.

Σημειώνεται πως στο ξενοδοχείο Wyndham βρίσκεται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ως προεδρεύων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέθεσε μια πρωτοβουλία συμβιβασμού ώστε ο Παύλος Πολάκης να επιστρέψει στο κόμμα.

Το παρών έχουν δώσει οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς, ενώ στο σημείο βρίσκεται ο Φώτης Κουβέλης, ο Στέλιος Παππάς και η Έλενα Ακρίτα.

Ρένα Δούρου: Το καταστατικό μας δεν επιτρέπει αδιέξοδα

Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Ρένα Δούρου μίλησε στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους λέγοντας πως: «Ρωτάτε και ευλόγως τι θα γίνει σήμερα και σας απαντώ ότι χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι βέβαια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών, που τους ζητώ συγγνώμη, και ψηφοφόρων. Μα πάνω απ’ όλα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κυρίου Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ».