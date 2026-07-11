Πάολα Ρεβενιώτη: Το τελευταίο «αντίο» στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Στο τελευταίο «αντίο» το «παρών» έδωσαν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πολιτικοί, αλλά και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος και ο Κώστας Μπερικόπουλος ήταν μερικοί από αυτούς. Ο Γιάνης Βαρουφάκης την αποχαιρέτησε μάλιστα στέλνοντας στεφάνι, πάνω στο οποίο αναγράφεται: «Καλό ταξίδι, φίλη και συντρόφισσα». Στεφάνι έστειλε και o Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ.

Η εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια και ακτιβίστρια έφυγε από τη ζωή στα 68 της χρόνια μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Η Πάολα Ρεβενιώτη γεννήθηκε το 1958 και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Όπως η ίδια είχε περιγράψει, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας, εργάστηκε για πολλά χρόνια ως σεξεργάτρια.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 δραστηριοποιήθηκε στο ελληνικό ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα, ενώ από το 1982 έως το 1993 εξέδιδε το περιοδικό «Κράξιμο», το οποίο φιλοξενούσε θέματα σχετικά με τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα, καθώς και τις διεκδικήσεις των ομοφυλόφιλων.

Το 2014 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Καλιαρντά», ενώ το 2021 συμμετείχε στην ταινία «Πικροδάφνες» μαζί με την Εύα Κουμαριανού και την Μπέτυ Βακαλίδου. Το 2019 εντάχθηκε στο ΜέΡΑ25 και ήταν υποψήφια στην Α΄ Αθηνών στις βουλευτικές εκλογές του 2023, καθώς και στις ευρωεκλογές του 2024.