Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 12 και την Δευτέρα 13-7-2026

Κηδείες - Πένθη

Κηδεύουμε την Δευτέρα 13- 7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Κηδεύουμε την Κυριακή 12-7-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Απιδεώνας Αχαΐας.

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