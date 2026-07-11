Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 12 και την Δευτέρα 13-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΧΑΡΙΤΩΝΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Κυριακή 12-7-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Απιδεώνας Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΙΧΑΗΛ & ΖΩΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΦΩΤΗΣ, ΒΙΒΙΑΝΝΑ & ΧΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Δευτέρα 13- 7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΠΟΝΙΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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