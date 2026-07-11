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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 12 και την Δευτέρα 13-7-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΧΑΡΙΤΩΝΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ

ΕΤΩΝ  81

Κηδεύουμε την Κυριακή 12-7-2026  & ώρα 1 μ. μ.  από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Απιδεώνας Αχαΐας.    

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΜΙΧΑΗΛ & ΖΩΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΦΩΤΗΣ, ΒΙΒΙΑΝΝΑ & ΧΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ

ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΑΛΕΞ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ -   ΕΤΩΝ  91

Κηδεύουμε  την Δευτέρα 13- 7-2026 & ώρα 11 π. μ.  από τον Ι. Ν.  Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΠΟΝΙΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
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Πένθη
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