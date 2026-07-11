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Τι πληρώνεται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Ιουλίου

Τι πληρώνεται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ...

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Ιουλίου

Συνολικά 53.256.332,01 ευρώ θα καταβληθούν σε 51.818 δικαιούχους, από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ( ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

- στις 14 Ιουλίου, θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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#tags e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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