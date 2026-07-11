Καιρός: Έρχεται ζέστη διαρκείας από την Κυριακή- Οι θερμοκρασίες στην Πάτρα

Η ζέστη αναμένεται να κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Οι τοπικές μπόρες υποχωρούν με το Σαββατοκύριακο να είναι ζεστό με την άνοδο της θερμοκρασίας να κορυφώνεται την Κυριακή. Θα ακολουθήσει μια μικρή, πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα και την Τρίτη, λόγω της ενίσχυσης των βοριάδων, όμως το σκηνικό θα αλλάξει από την Τετάρτη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.

Μέχρι και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας δεν αναμένεται οργανωμένο κύμα καύσωνα στην Ελλάδα, αν και σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38-39°C. Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη ενός θερμού κύματος από τη δυτική Μεσόγειο, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τη χώρα προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Ο καιρός θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από μελτέμια και μεσημβρινή αστάθεια. Το Σάββατο θα επικρατήσει γενικά καλοκαιρία με ηλιοφάνεια, ενώ λίγες μπόρες είναι πιθανές στα ορεινά της Πίνδου και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34-36°C και τοπικά στους 37°C, με ισχυρότερους ανέμους στο Αιγαίο.

Την Κυριακή αναμένεται η θερμότερη ημέρα, με θερμοκρασίες έως 37-38°C σε αρκετές περιοχές και πιθανώς 39°C στη Θεσσαλία. Παράλληλα, θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη.

Από τη Δευτέρα οι βοριάδες θα ενισχυθούν, προκαλώντας μικρή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων. Την Τρίτη τα μελτέμια θα παραμείνουν ισχυρά, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Τετάρτη οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 36-38°C, με πιθανότητα ακόμη υψηλότερων τιμών στις κλειστές ηπειρωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με το meteo, μικρή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία από αύριο Κυριακή (12.07.2026), όμως παρά την αύξηση αυτή το κύμα ζέστης για τις επόμενες ημέρες δεν χαρακτηρίζεται ως καύσωνας.

Έτσι τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38-39 °C. Σημειώνεται ότι σε περιοχές με πολύ ιδιαίτερα θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 40 °C.

Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες που αναμένονται σε 7 επιλεγμένα αστικά κέντρα κατά το τριήμερο Κυριακή 12/07 – Τρίτη 14/07.