ΠΑΣΟΚ: Έρχεται το πρώτο επεισόδιο του vidcast «ΠΑΣΟΚ…άρα on air»

Το ΠΑΣΟΚ με ένα βίντεο στο Instagram ανακοίνωσε πως μπαίνει στο παιχνίδι τον vidcast και μας προτρέπει να συντονιστούμε για μια πολιτική συζήτηση, χωρίς ξύλινη γλώσσα, χωρίς έτοιμα συνθήματα, με καθαρές κουβέντες για την επόμενη μέρα.

Στο βίντεο για την ανακοίνωση της έναρξης των vidcasts το ΠΑΣΟΚ γράφει πως:

«Κάτι ετοιμάζεται.

Και αυτή τη φορά η πολιτική συζήτηση μπαίνει αλλιώς στο κάδρο.

Έρχεται με ανθρώπους που γνωρίζουν, ερωτήσεις που έχουν ουσία και απαντήσεις για όσα ζούμε κάθε μέρα.

Χωρίς ξύλινη γλώσσα.

Χωρίς έτοιμα συνθήματα.

Με καθαρές κουβέντες για την επόμενη μέρα.