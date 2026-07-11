Ηλεία: Τρεις συλλήψεις για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στην Ηλεία, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησαν αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Πύργου και Πηνειού σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία καταστημάτων.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου συνέλαβαν γυναίκα, η οποία λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνη σε καφέ-μπαρ, καθώς διαπιστώθηκε, έπειτα από ηχομέτρηση, ότι η μουσική που αναπαραγόταν από το στερεοφωνικό συγκρότημα υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα όρια.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι ίδιοι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ακόμη μίας γυναίκας, ιδιοκτήτριας καφέ-μπαρ, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ένταση της μουσικής ξεπερνούσε επίσης τα προβλεπόμενα όρια, προκαλώντας διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Παράλληλα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν γυναίκα, νόμιμη εκπρόσωπο εταιρείας, ύστερα από έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει αυθαίρετη χρήση μεταλλικής εξέδρας μπροστά από την επιχείρηση, με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού, χωρίς τη νόμιμη άδεια.

Κατά τον ίδιο έλεγχο εντοπίστηκε και δεύτερη αυθαίρετη μεταλλική εξέδρα σε παρακείμενο ση