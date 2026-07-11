Ναύπακτος: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία σε βάρος ανηλίκων

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στη Ναύπακτο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος δύο ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν το πρωί της ίδιας ημέρας τους ανήλικους και, χρησιμοποιώντας λεκτική βία και απειλές, τους αφαίρεσαν συνολικά το ποσό των 70 ευρώ. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν πεζή, προειδοποιώντας τα θύματά τους να μην καταγγείλουν το περιστατικό στις Αρχές.

Ύστερα από άμεσες αναζητήσεις και αξιοποίηση των περιγραφών που έδωσαν οι παθόντες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο άνδρες και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 50 ευρώ, τα οποία φέρεται να προέρχονται από τη ληστεία.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.