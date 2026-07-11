Πάτρα: Κλειστή η Καραϊσκάκη έως τα τέλη Σεπτεμβρίου λόγω έργων ανάπλασης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανάπλασης στην Κάτω Πόλη της Πάτρας, με την οδό Καραϊσκάκη να παραμένει κλειστή στην κυκλοφορία έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν στις αρχές της εβδομάδας στη συμβολή των οδών Γεροκωστοπούλου και Καραϊσκάκη, μετατρέποντας το συγκεκριμένο σημείο του κέντρου σε εργοτάξιο. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Καραϊσκάκη, από την Πατρέως έως την Ερμού, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις στο εμπορικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του εργοταξίου, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η Καραϊσκάκη να δίνεται στην κυκλοφορία κατά τις απογευματινές ώρες, όπου αυτό είναι εφικτό, με στόχο να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών και των επαγγελματιών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση κυβόλιθων στην οδό Γεροκωστοπούλου, στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης της περιοχής, ενώ παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν και στην οδό Παντανάσσης.

Την ίδια ώρα, επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις των έργων, επισημαίνοντας ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η περιορισμένη πρόσβαση στα καταστήματα δημιουργούν δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς και επηρεάζουν την εμπορική κίνηση στο κέντρο της Πάτρας.

*Με στοιχεία από εφημερίδα "Γνώμη"