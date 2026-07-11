Εκλογές στην ΕΕΤΕΜ Αχαΐας το διήμερο 12 και 13 Ιουλίου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας της ΕΕΤΕΜ καλεί όλα τα μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των Κεντρικών και Τοπικών Οργάνων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12 και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας, από τις 08:00 έως τις 20:00 και τις δύο ημέρες.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όλα τα μέλη που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους έως και το οικονομικό έτος 2025.

Με σύνθημα «Δυναμώνουμε τον κλάδο μας – Διεκδικούμε το μέλλον μας», η Διοικούσα Επιτροπή καλεί τους μηχανικούς να δώσουν δυναμικό «παρών», επισημαίνοντας ότι η ενεργή συμμετοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου.

Πληροφορίες για τις συνδρομές

Όσα μέλη επιθυμούν να ενημερωθούν για τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας στο 2610 279613 ή με το λογιστήριο της ΕΕΤΕΜ στα τηλέφωνα 210 5240537, 210 5227276 και 210 5227812.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι όσοι καταβάλουν τη συνδρομή τους μέσω τραπεζικής κατάθεσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευσή τους στην κάλπη το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.