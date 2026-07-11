Βερολίνο: Ένοπλος άντρας κράτησε όμηρο ταμία σούπερ μάρκετ για 11 ώρες

Αίσιο τέλος είχε η ομηρεία που εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όταν ένοπλος άνδρας κράτησε ως όμηρο μια ταμία για πάνω από έντεκα ώρες.

Ο εφιάλτης έληξε το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 (τοπική ώρα) σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στην περιοχή Μάριενφελντε, στα νότια της γερμανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ακινητοποίησε μία γυναίκα μέσα στο κατάστημα και την απείλησε.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και η επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων (SEK). Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, ενώ στο σημείο βρίσκονται επίσης ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής.