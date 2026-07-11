Inditex: Αποχωρεί μετά από 40 χρόνια η «σιδηρά κυρία» των Zara

Η Beatriz Padín, ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη της Inditex, αποχωρεί από τον ισπανικό όμιλο έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του γυναικείου τμήματος των Zara.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Padín, μέλος της διοικητικής επιτροπής της Inditex από το 2021, θα αντικατασταθεί από τον Alfredo Ferro, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν επικεφαλής της σειράς Zara Basic.

Από έφηβη υπάλληλος σε κορυφαίο στέλεχος

Η Beatriz Padín εντάχθηκε στην Inditex στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ήταν ακόμη έφηβη, και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο έμπιστα στελέχη του ιδρυτή του ομίλου, Αμάνθιο Ορτέγα.

Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της Μάρτα Ορτέγα, κόρης του ιδρυτή, πριν εκείνη αναλάβει την προεδρία της εταιρείας το 2021.

Η ανάδειξη της Μάρτα Ορτέγα στην προεδρία, σε συνδυασμό με την ανάληψη της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου από τον Óscar García Maceiras, σηματοδότησε τη μετάβαση της Inditex σε μια νέα γενιά διοίκησης.

Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε πιο premium συλλογές, ακριβότερα προϊόντα και αποκλειστικές συνεργασίες με γνωστούς σχεδιαστές μόδας και φωτογράφους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η συνεργασία της Zara με τον σχεδιαστή Τζον Γκαλιάνο, καθώς και η ειδική συλλογή που δημιούργησε μαζί με τον δημοφιλή καλλιτέχνη Μπαντ Μπάνι.

Παρά το γεγονός ότι η Zara εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της Inditex, οι ρυθμοί ανάπτυξής της έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Το τμήμα της Zara, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τη Zara Home και τη χαμηλού κόστους αλυσίδα Lefties, αντιπροσωπεύει σχεδόν το 72% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου, όμως το 2025 κατέγραψε αύξηση μόλις 1%, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μεγαλύτερος όμιλος fast fashion στην Ευρώπη.

πηγη newmoney