Παροξυσμός για το Αγγλία - Νορβηγία: Οι μεταπωλήσεις των εισιτηρίων φτάνουν το 1 εκατ. δολάρια

Η Νορβηγία ζει πρωτόγνωρες στιγμές ποδοσφαιρικής ευφορίας, καθώς η εθνική ομάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Αγγλία στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ήδη γράψει ιστορία με την πορεία της στη διοργάνωση.

Σε ολόκληρη τη χώρα οι εμφανίσεις της εθνικής έχουν εξαντληθεί, οι πωλήσεις μπύρας καταγράφουν θεαματική άνοδο και χιλιάδες φίλαθλοι αναζητούν θέση σε μπαρ και χώρους προβολής για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο αγώνα.

Λίγοι πίστευαν ότι η Νορβηγία θα έφθανε τόσο μακριά. Η ομάδα επέστρεψε σε τελική φάση Μουντιάλ ύστερα από 28 χρόνια απουσίας και κατάφερε να προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης, αποκλείοντας τη Βραζιλία,πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, με νίκη 2-1 στη φάση των «16». Η επιτυχία αυτή έχει ενώσει τους Νορβηγούς γύρω από την εθνική ομάδα, δημιουργώντας κλίμα ενθουσιασμού που θυμίζει εθνική γιορτή.

Στους δρόμους του Όσλο κυριαρχούν σημαίες, τραγούδια και αυτοσχέδιες εκδηλώσεις. Πολλοί φίλαθλοι ράβουν και διακοσμούν μόνοι τους φανέλες στα εθνικά χρώματα, θέλοντας να εκφράσουν τη στήριξή τους στην ομάδα. Όπως λένε, η επιτυχία της εθνικής έχει αναζωπυρώσει το αίσθημα υπερηφάνειας και έχει φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, με τους πανηγυρισμούς να μετατρέπονται σε μια συλλογική εμπειρία.

Πρωταγωνιστής της πορείας είναι ο 25χρονος επιθετικός Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και συγκρίνεται πλέον με κορυφαίους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Εξίσου καθοριστική είναι και η παρουσία του τερματοφύλακα Όργιαν Νίλαντ, οι αποκρούσεις του οποίου έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην πρόκριση και τον έχουν μετατρέψει σε νέο εθνικό ήρωα.

Οι μεταπωλήσεις των εισιτηρίων φτάνουν το 1 εκατ. δολάρια

Την ίδια ώρα, σε δυσθεώρητα επίπεδα έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των εισιτηρίων για τον προημιτελικό με ορισμένες αγγελίες μεταπώλησης να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα μεταπώλησης της FIFA, υπάρχει αγγελία για δύο εισιτήρια του αγώνα που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι, τα οποία είχαν αρχικά διατεθεί από τη FIFA έναντι 1.285 δολαρίων και πλέον προσφέρονται προς πώληση για 1,005 εκατ. δολάρια.

Η FIFA δεν έχει επιβάλει ανώτατο όριο στις τιμές που μπορούν να ζητήσουν οι κάτοχοι εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας μεταπώλησης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ακραίες περιπτώσεις εκτόξευσης των τιμών.

Παρότι οι τιμές αυτές αποτελούν την κορυφή της αγοράς, υπάρχουν και χαμηλότερες επιλογές. Εισιτήριο που είχε αρχική τιμή 1.285 δολάρια προσφέρεται προς πώληση ακόμη και για 5.000 δολάρια, ποσό που παραμένει πολλαπλάσιο της αρχικής του αξίας.

H αισιοδοξία των Νορβηγών μεγαλώνει

Παρά τον ενθουσιασμό, οι περισσότεροι φίλαθλοι αντιμετωπίζουν τον αγώνα με την Αγγλία χωρίς άγχος. Όπως τονίζουν, η ομάδα έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προσδοκία και ό,τι ακολουθήσει αποτελεί επιπλέον επιτυχία. Την ίδια στιγμή, όμως, η αισιοδοξία μεγαλώνει και ολοένα περισσότεροι πιστεύουν ότι η Νορβηγία μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και την κατάκτηση του τροπαίου.

Η μεγάλη απήχηση της διοργάνωσης έχει επηρεάσει ακόμη και την καθημερινότητα της χώρας. Εξαιτίας της διαφοράς ώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διεξάγεται το Μουντιάλ, η νορβηγική κυβέρνηση επέτρεψε κατ’ εξαίρεση στα μπαρ να σερβίρουν αλκοόλ πέρα από το συνηθισμένο όριο των 3 τα ξημερώματα, ώστε οι φίλαθλοι να μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Η απόφαση αυτή άνοιξε μάλιστα δημόσια συζήτηση για το ενδεχόμενο να μονιμοποιηθεί η παράταση του ωραρίου.

Οι επιχειρήσεις καταγράφουν ήδη σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η ζυθοποιία Mack Bryggeri στο Τρόμσο ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων κατά περίπου ένα τρίτο σε σχέση με πέρυσι, αποδίδοντας τη ζήτηση στον ποδοσφαιρικό πυρετό. Αντίστοιχα, ιδιοκτήτες μπαρ στο Όσλο αναφέρουν ότι κατά τον αγώνα με τη Βραζιλία οι εισπράξεις αυξήθηκαν περίπου κατά 50%, ενώ για τον προημιτελικό με την Αγγλία εκτιμούν ότι τα έσοδα μπορεί ακόμη και να διπλασιαστούν, καθώς πολλοί φίλαθλοι καταφθάνουν από τις μεσημεριανές ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση για μια αναμέτρηση που ξεκινά αργά το βράδυ.

Η νίκη επί της Βραζιλίας μετατράπηκε σε μια από τις μεγαλύτερες αυθόρμητες γιορτές των τελευταίων ετών στη Νορβηγία. Περίπου 100.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους του Όσλο, ενώ στους πανηγυρισμούς συμμετείχε ακόμη και ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον, ο οποίος εμφανίστηκε έξω από το Βασιλικό Παλάτι και ενώθηκε με το πλήθος.

Σήμα κατατεθέν των πανηγυρισμών έχει γίνει μια χαρακτηριστική κίνηση που μιμείται την κωπηλασία των Βίκινγκς. Το τελετουργικό, εμπνευσμένο από το περίφημο «Viking clap» της Ισλανδίας στο Euro 2016 και καθιερωμένο από τον επίσημο σύνδεσμο φιλάθλων της Νορβηγίας, έχει γίνει viral, με πολιτικούς, αθλητές και φιλάθλους σε πολλές χώρες να δημοσιεύουν σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιτυχία της εθνικής ομάδας έχει ενισχύσει και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Σύμφωνα με τη Νορβηγίδα πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, Άννικεν Χούιτφελντ, η Νορβηγία απολαμβάνει πρωτοφανή θετική δημοσιότητα, σε μια περίοδο που οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον είχαν δοκιμαστεί από διάφορες πολιτικές εντάσεις. Όπως σημειώνει, όταν πλέον συναντά Αμερικανούς γερουσιαστές και μέλη του Κογκρέσου, αντί για χειραψία εκείνοι κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση της «κωπηλασίας», αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί σε έναν απροσδόκητα αποτελεσματικό πρεσβευτή της Νορβηγίας διεθνώς.

Πηγή: newmoney.gr