Γρηγόρης Δημητριάδης: Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Θανάση Λάλα

Μίλησε για την πολιτική διαδρομή του, τη θητεία στο Μαξίμου, τις κόντρες με επιχειρηματίες
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης μίλησε στον γνωστό δημοσιογράφο Θανάση Λάλα και στο νέο κανάλι του στο youtube.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Μέγαρο Μαξίμου ως γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη.
Μίλησε για την ελληνική και ευρωπαϊκή γραφειοκρατίας, την τοξικότητα της πολιτικής ζωής, τις κόντρες με τους επιχειρηματίες, τη δύναμη των social media, αλλά και τις προσωπικές του αναμνήσεις από τους δύο παππούδες του, με ιδιαίτερη έμφαση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Δείτε τη συνέντευξη του Γρ. Δημητριάδη στον Θ. Λάλα. Προβάλλεται σε πέντε επεισόδια στο πλαίσιο της σειράς «Portraits: Life Stories»:
Επίσης αναφέρθηκε στον πολυσυζητημένο σκηνικό και τον δημόσιο τσακωμό στο ΟΑΚΑ, τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα «όχι» που είπε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας
Μιλησε επίσης για το παρασκήνιο της απόφασής του να σταθεί πολιτικά στο πλευρό του θείου του, Κυριάκου Μητσοτάκη
Αναφέρθηκε στη σχέση της πολιτικής εξουσίας με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τη γραφειοκρατία του κράτους, το δημογραφικό και το μεταναστευτικό ζήτημα
Για το ζήτημα των υποκλοπών, τη στάση του και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, αλλά και τη θέση του για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και τον ρόλο του “αντ’ αυτού” στη διοίκηση:
ΠΗΓΗ: ieidiseis.gr
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