Γρηγόρης Δημητριάδης: Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Θανάση Λάλα

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης μίλησε στον γνωστό δημοσιογράφο Θανάση Λάλα και στο νέο κανάλι του στο youtube.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Μέγαρο Μαξίμου ως γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη.

Μίλησε για την ελληνική και ευρωπαϊκή γραφειοκρατίας, την τοξικότητα της πολιτικής ζωής, τις κόντρες με τους επιχειρηματίες, τη δύναμη των social media, αλλά και τις προσωπικές του αναμνήσεις από τους δύο παππούδες του, με ιδιαίτερη έμφαση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Δείτε τη συνέντευξη του Γρ. Δημητριάδη στον Θ. Λάλα. Προβάλλεται σε πέντε επεισόδια στο πλαίσιο της σειράς «Portraits: Life Stories»: