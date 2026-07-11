ΣΥΡΙΖΑ: Στήνει Κεντρική Επιτροπή η εσωκομματική αντιπολίτευση

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο ξενοδοχείο Wyndham, στο Μεταξουργείο, στο οποίο η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής παρά το ότι η Αναπληρώτρια Γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος τη Δευτέρα για να ορίσουν αυτά νέα συνεδρίαση της ΚΕ.

Η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου εμμένει στη σημερινή συνεδρίαση επικαλούμενη την ερμηνεία του Καταστατικού από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτη Κουβέλη, στοχεύοντας σε παρουσία ικανού αριθμού μελών της Κεντρικής Επιτροπή ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν να έχουν νομιμοποίηση.

Παράλληλα έχει στηθεί και η γραμματεία προκειμένου όσοι προσέρχονται να πάρουν το απαραίτητο καρτελάκι συμμετοχής στη διαδικασία.

Από νωρίς στο ξενοδοχείο βρίσκονται μέλη της ΚΕ όπως ο Νίκος Παππάς, ο Φώτης Κουβέλης και ο Στέλιος Παππάς κ.α

Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί στήθηκε η «πλάτη» της εξέδρας των ομιλητών με το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ.