Λάρισα: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εταιρία ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο δεν έχει ακόμη σβήσει τελείως, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της.

Η φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, προκαλώντας άμεση και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στις εγκαταστάσεις βρίσκονται μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, ελαστικών και οχημάτων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Από την εικόνα της περιοχής προκύπτει ότι το πυκνό νέφος καπνού είναι ορατό ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων.

Το γεγονός ότι δεν επικρατούν ισχυροί άνεμοι διευκολύνει την επιχείρηση πυρόσβεσης, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν απειληθεί κατοικίες. Το Ομορφοχώρι βρίσκεται σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου από τις εγκαταστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότερα από 50 άτομα της Πυροσβεστικής με 22 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των δήμων και χωματουργικά μηχανήματα. Βασικός στόχος ήταν η αποτροπή εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε γειτονικές επιχειρήσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.