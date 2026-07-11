UFO: Στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο νέα απόρρητα αρχεία για αθόρυβα αντικείμενα σε σχήμα ρόμβου και μέδουσας

Μια νέα εκτενής σειρά αποχαρακτηρισμένων εγγράφων και οπτικοακουστικού υλικού για τα «Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα» (UAP) δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Τα αρχεία αυτά αποκαλύπτουν αναφορές του αμερικανικού στρατού και κυβερνητικών υπηρεσιών για «σιωπηλά» ιπτάμενα αντικείμενα που παραβίασαν τον εναέριο χώρο ευαίσθητων πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς και σκάφη σε σχήμα οκτάκτινο ή αστεροειδές.

Η τέταρτη αυτή δέσμη αρχείων, η οποία αναρτήθηκε την Παρασκευή στον ιστότοπο του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, έρχεται να προστεθεί στο διαρκώς αυξανόμενο δημόσιο αρχείο της κυβέρνησης Τραμπ για τα UFO.

Από την έναρξη λειτουργίας της σχετικής ιστοσελίδας στις 8 Μαΐου, το ενδιαφέρον του κοινού είναι πρωτοφανές, έχοντας καταγράψει περισσότερες από 1,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις παγκοσμίως.

Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη αναρτήσεις αρχείων, η δεύτερη δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα και η τρίτη στις 12 Ιουνίου.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Πολέμου (Άμυνας), Πιτ Χέγκσεθ, υπογράμμισε: «Το υπουργείο Πολέμου βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τον πρόεδρο Τραμπ προκειμένου να φέρει μια άνευ προηγουμένου διαφάνεια σχετικά με όσα γνωρίζει η κυβέρνησή μας για τα Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP)».

«Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, τροφοδοτούσαν επί μακρόν μια δικαιολογημένη παραφιλολογία και είναι καιρός ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα ίδια του τα μάτια. Αυτή η δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων αποδεικνύει την ειλικρινή δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για μια πρωτοφανή διαφάνεια».

Το θρίλερ στην πυρηνική βάση Pantex

Ένα από τα πιο λεπτομερή αρχεία αφορά σε ένα περιστατικό του Σεπτεμβρίου του 2015 στο εργοστάσιο πυρηνικών όπλων Pantex στο Τέξας, την κύρια εγκατάσταση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης πυρηνικών κεφαλών της χώρας.

Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Ενέργειας, τα συστήματα ραντάρ εδάφους εντόπισαν ένα άγνωστο αντικείμενο να κινείται κοντά στην άκρως ασφαλιζόμενη ζώνη, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες το ιχνηλάτησαν για αρκετά μίλια.

Οι αξιωματικοί περιέγραψαν το αντικείμενο ως εντελώς αθόρυβο, σε σχήμα ρόμβου, το οποίο πετούσε σε ύψος μόλις 30 έως 60 μέτρων από το έδαφος, χωρίς να διαθέτει κανένα εμφανές μέσο πρόωσης, προτού εξαφανιστεί πέρα από την περίμετρο.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναλύθηκε από τα Εθνικά Εργαστήρια Sandia και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία παραδόθηκαν στο FBI.

Οκτάκτινα αστέρια, «μέδουσες» και ιπτάμενοι δίσκοι

Η νέα δέσμη εγγράφων περιλαμβάνει βίντεο που καταγράφηκαν από στρατιωτικούς αισθητήρες υπέρυθρων.

Το οκτάκτινο αντικείμενο (2025): Ένα βίντεο 18 δευτερολέπτων από την Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ δείχνει ένα αντικείμενο που μοιάζει με εξάκτινο ή οκτάκτινο αστέρι να κινείται και να αιωρείται πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα. Το υπουργείο προχώρησε σε ορισμένες λογοκρισίες στο βίντεο για την προστασία των αυτοπτών μαρτύρων και των στρατιωτικών τοποθεσιών.