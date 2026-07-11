Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος είδε ξανά τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα εγγόνια του

Μια ιδιαίτερα σημαντική οικογενειακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία, καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε τον Πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους στην κατοικία του στο Χάιγκροουβ.

Σύμφωνα με πηγές του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, η συνάντηση έγινε το απόγευμα της Παρασκευής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Βρετανία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο βασιλιάς Κάρολος είδε τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ από τον Ιούνιο του 2022. Η επανένωση της οικογένειας έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η Μέγκαν ταξίδεψε ιδιωτικά στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά από την Ευρώπη, όπου η οικογένεια περνούσε τις καλοκαιρινές της διακοπές. Αν και η επίσκεψη είχε γίνει γνωστή από την προηγούμενη ημέρα, η δούκισσα του Σάσεξ δεν συμμετείχε σε καμία δημόσια εμφάνιση, αναφέρει το Telegraph.

Ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχει κρύψει ποτέ ότι επιθυμούσε τα παιδιά του να αποκτήσουν ξανά επαφή με τον παππού τους. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κάνει προσπάθειες να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον πατέρα του, με τους δύο άνδρες να επικοινωνούν συχνά τηλεφωνικά.

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες ο Χάρι και ο βασιλιάς είχαν έρθει ξανά σε επαφή, καθώς υπήρξε αναστάτωση γύρω από τα ταξιδιωτικά σχέδια της οικογένειας του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, μετά την απόφαση να μην τους παρασχεθεί αστυνομική προστασία.

Ο Χάρι εμφανιζόταν να βρίσκεται σε σύγκρουση με το παλάτι για τις ρυθμίσεις ασφαλείας που θα του παρείχε κατά την παραμονή του στη Βρετανία. Ένα άλλο ζήτημα ήταν το πού θα διέμενε όταν έφτασε για να παραστεί σε σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων αλλά και στην απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση που είχε κινήσει εναντίον βρετανικών εφημερίδων για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής.

Το Μπάκιγχαμ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει τη συνάντηση του Καρόλου με τον γιο του και τα εγγόνια του, που δεν είχε δει από το 2022.

Η πρόσφατη συνάντηση εκτιμάται ότι αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεων μέσα στη βασιλική οικογένεια.