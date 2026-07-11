Marfin: Η ανάλυση παλιών βίντεο και φωτογραφιών με AI και το μυστικό email έλυσαν τον γρίφο μετά από 16 χρόνια

Μετά από 16 χρόνια καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους το 2010, διαδραμάτισε ένα ανώνυμο email, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, του ΑΙ, την μακρόχρονη έρευνα των αρμόδιων Αρχών και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Κατά την εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στη Marfin που είχε σοκάρει τους πάντες έχασαν τη ζωή τους η 32χρονη Αιγιώτισσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία κυοφορούσε το παιδί της στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Και οι τρεις εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να πεθάνουν από ασφυξία.

Το πρωί της Παρασκευής (10.07.2026) η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την ταυτοποίηση τριών φερόμενων δραστών της εμπρηστικής επίθεσης. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ύστερα από νέα εξέταση του αποδεικτικού υλικού, με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών ανάλυσης εικόνας και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, που επέτρεψαν τη βελτίωση της ποιότητας παλαιών βίντεο και φωτογραφιών.

Οι αρχές συνέκριναν το αναβαθμισμένο υλικό με εικόνες τριών ατόμων που είχαν εντοπιστεί σε ψηφιακά αρχεία, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή φίλης συλληφθέντα σε διαφορετική υπόθεση σχετική με εκρηκτικά.

Στις εικόνες διακρίνονταν δύο άνδρες και μία γυναίκα, των οποίων τα χαρακτηριστικά και η ενδυμασία παρουσίαζαν ομοιότητες με εκείνα των δραστών της επίθεσης. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια και συνέβαλε στην ταυτοποίησή τους.

Η έρευνα βασίστηκε στη σύγκριση μορφολογικών χαρακτηριστικών, όπως ο σωματότυπος, το ύψος, ο ρουχισμός, τα σακίδια, η στάση και ο τρόπος βάδισης, καθώς και σε μαρτυρίες και στοιχεία από άλλες δικογραφίες. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη βελτίωση της ποιότητας των εικόνων και την επιβεβαίωση χαρακτηριστικών των προσώπων. Την ταυτοποίηση επιβεβαίωσε και ο Προϊστάμενος των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Αστυνομίας, ενώ το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. επεξεργάστηκε συστηματικά όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα.

Παράλληλα, μάρτυρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν καταθέσει προσήλθαν στις αρχές, παρέχοντας νέες πληροφορίες και αναγνωρίζοντας τους υπόπτους μετά την επεξεργασία του οπτικού υλικού. Όλα τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε αναλυτική επιστημονική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα. Εκείνος έκρινε ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις για την επανενεργοποίηση της δικογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εξέλιξη της έρευνας συνέβαλε και ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στο «ελληνικό FBI», οδηγώντας τελικά στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον ανακριτή.

Κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Να σημειωθεί ότι οι κατηγορούμενοι που είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή την Τρίτη (14.07.2026) το πρωί, θα απολογηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας.

Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής(10.07.2026) από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ένταλμα για την φονική πυρπόληση της Τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στην Βρετανία.

Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα. Οι δύο άνδρες καλούνται να αντικρούσουν στοιχεία που έχει συλλέξει μετά από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι συνδέονται με την φονική επίθεση, ενώ στην δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.