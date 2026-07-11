Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ στον Δήμο Πατρέων από τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης τίθεται σε εφαρμογή νέο ωράριο λειτουργίας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Πατρέων.

Η αλλαγή αφορά τόσο το κεντρικό ΚΕΠ στο παλιό λιμάνι της Πάτρας όσο και τα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων Ρίου, Μεσσάτιδας, Βραχνεΐκων και Παραλίας.

Σύμφωνα με την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών, η αναπροσαρμογή του ωραρίου κρίθηκε αναγκαία λόγω της συνεχιζόμενης υποστελέχωσης των υπηρεσιών.

Το νέο ωράριο του κεντρικού ΚΕΠ

Το κεντρικό ΚΕΠ της Πάτρας θα λειτουργεί ως εξής:

Δευτέρα και Τετάρτη: 07:45 – 15:00

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 08:00 – 19:30

Σάββατο: 08:00 – 13:30

Με το νέο πρόγραμμα διατηρούνται οι τρεις ημέρες απογευματινής εξυπηρέτησης, καθώς και η λειτουργία του Σαββάτου, προκειμένου να εξυπηρετούνται πολίτες που δεν μπορούν να επισκεφθούν το ΚΕΠ τις πρωινές ώρες.

Πώς θα λειτουργούν τα περιφερειακά ΚΕΠ

Τα ΚΕΠ στις Δημοτικές Ενότητες Ρίου, Μεσσάτιδας, Βραχνεΐκων και Παραλίας θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:45 έως τις 15:00.

Στα συγκεκριμένα ΚΕΠ δεν προβλέπεται απογευματινή ή σαββατιάτικη λειτουργία.

Η αιτία της αλλαγής

Ο Δήμος Πατρέων αποδίδει τη μεταβολή του ωραρίου στην έλλειψη προσωπικού, επισημαίνοντας ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν του επιτρέπει να προχωρήσει αυτόνομα στις απαραίτητες προσλήψεις.

Όπως αναφέρεται, από το 2019 είχε υποβληθεί αίτημα για την κάλυψη δέκα θέσεων υπαλλήλων ειδικότητας Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί μόλις τέσσερις θέσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ έχουν καλυφθεί μόνο δύο.

Η υποστελέχωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα ΚΕΠ του Δήμου Πατρέων εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες και διαχειρίζονται περισσότερες από 1.000 πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Το νέο ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης από τον Δήμο Πατρέων.