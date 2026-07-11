«Πάτρα: Πολύωρες διακοπές νερού τη Δευτέρα – Δείτε αναλυτικά τις περιοχές που επηρεάζονται

Προγραμματισμένες διακοπές στην υδροδότηση θα σημειωθούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου σε περιοχές της Πάτρας, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΠ στο δίκτυο ύδρευσης.

Συγκεκριμένα, από τις 9:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι, συνεργεία της επιχείρησης θα προχωρήσουν σε επείγουσα μετατόπιση και αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στη συμβολή των οδών Πραξιτέλους και Βρυζάκη.

Εξαιτίας των εργασιών αναμένεται πλημμελής έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Πραξιτέλους, Βρυζάκη, Ροΐλου, Παχή, Αττάλειας, Κλεισόβης, Αρχελάου, Γ. Χαλεπά και Β. Χαντζή.

Παράλληλα, προβλήματα στην υδροδότηση θα αντιμετωπίσουν και οι κάθετοι δρόμοι της Πραξιτέλους, από την οδό Μπουζιάνη έως τη συμβολή των οδών Ροΐλου και Θεοτοκοπούλου, καθώς και η ευρύτερη περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Θουρίας και Ακρωτηρίου.

Την ίδια ημέρα, από τις 9:00 το πρωί έως τη 1:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και στην περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ. – Μεταμόρφωση Σωτήρος.

Οι διακοπές νερού θα επηρεάσουν την περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς Ακρωτηρίου, Γλαύκου, Άγριου, Κρεστένων, Σαβαλίων και Αμφιλοχίας.

Η ΔΕΥΑΠ αναφέρει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να αποκατασταθεί άμεσα η υδροδότηση.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις απολύτως αναγκαίες χρήσεις μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.