«Come to Olympian Land»: Η νέα τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με το σύνθημα «Come to Olympian Land», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγκαινιάζει τη νέα της τουριστική καμπάνια, παρουσιάζοντας ένα σύγχρονο και δυναμικό οπτικοακουστικό σποτ που φιλοδοξεί να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το βίντεο προβάλλει τη Δυτική Ελλάδα ως έναν προορισμό που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες κάθε εποχή του χρόνου, αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις εναλλακτικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Με γρήγορο ρυθμό, εντυπωσιακές εικόνες και κινηματογραφική αισθητική, το σποτ ταξιδεύει τον θεατή στην «Ολυμπιακή Γη», παρουσιάζοντας την πολυμορφία του τόπου μέσα από επτά θεματικούς πυλώνες, οι οποίοι αποτυπώνουν τη μοναδική του ταυτότητα και αναδεικνύουν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα ως προορισμού τεσσάρων εποχών.

Στόχος της νέας καμπάνιας είναι η ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η ανάδειξή της ως έναν σύγχρονο, αυθεντικό και πολυδιάστατο προορισμό, ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις κάθε επισκέπτη.