Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος διαιτητής Κώστας Μπούσιας

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένειά του και στον χώρο του αχαϊκού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Κώστα Μπούσια.

Ο παλαίμαχος διαιτητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από σοβαρή μάχη με προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Ο Κώστας Μπούσιας υπηρέτησε για πολλά χρόνια τη διαιτησία, αποτελώντας ενεργό μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αχαΐας. Κατά τη διάρκεια της πορείας του ξεχώρισε για την προσφορά και το ήθος του, ενώ τη δεκαετία του 1980 και του 1990 διηύθυνε αγώνες της Β' Εθνικής. Παράλληλα, διετέλεσε επόπτης στην Α' Εθνική, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση της ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Εκτός από την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, εργάστηκε επί σειρά ετών στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, από όπου συνταξιοδοτήθηκε πριν από δύο χρόνια.

Ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Μπακογιάννη και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά: τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της διαιτησίας στο μπάσκετ, τη Γεωργία και την Αγγελική.

Με ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας εξέφρασε τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τη σύζυγο, τα παιδιά και όλους τους οικείους του εκλιπόντος, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την αχαϊκή διαιτησία και άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο του ποδοσφαίρου.