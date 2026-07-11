Πάτρα: Νέος χάρτης στη φοιτητική στέγη

Στο επίκεντρο μιας σημαντικής «έκρηξης» επενδύσεων στον χώρο του real estate βρίσκεται η Πάτρα, με τη γνωστή εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας Premia Properties να συμμετέχει στην αναμόρφωση του χάρτη της φοιτητικής στέγης στην πόλη.

Ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες για σύγχρονη και ποιοτική διαβίωση, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε στρατηγικές κινήσεις, δημιουργώντας αυτόνομες και πλήρως εξοπλισμένες φοιτητικές εστίες υψηλών προδιαγραφών.

Η παρουσία της Premia Properties στην αχαϊκή πρωτεύουσα εστιάζει σε δύο κεντρικά οικιστικά συγκροτήματα, τα οποία λειτουργούν υπό τη διαχείριση της εξειδικευμένης πλατφόρμας Hamlet Student Flats:

Το εξαώροφο συγκρότημα στην οδό Καραϊσκάκη 132: Πρόκειται για ένα αυτόνομο κτίριο μικτής επιφάνειας 2.299 τ.μ., το οποίο στεγάζει 49 πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα, έτοιμα να υποδεχτούν φοιτητές.

Το επταώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Νόρμαν & Όθωνος Αμαλίας: Ένα ακόμη ακίνητο της εταιρείας που υποβλήθηκε σε ριζική ανακατασκευή, με στόχο να μεταμορφωθεί σε μια υπερσύγχρονη, ασφαλή και λειτουργική φοιτητική εστία στην καρδιά της πόλης.

Οι συγκεκριμένες υποδομές έρχονται στην τοπική αγορά, προσφέροντας στους νέους που επιλέγουν την Πάτρα για τις σπουδές τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής, με κοινόχρηστους χώρους και σύγχρονες παροχές.

Πηγή πληροφοριών: Εφημερίδα Πελοπόννησος