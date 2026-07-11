Ευχαριστήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαίμης, εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς του ευχαριστίες προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του και τίμησαν τη μνήμη της αγαπημένης τους μητέρας.

Στο ευχαριστήριο μήνυμά του αναφέρει:

«Θα ήθελα να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους όσοι σταθήκατε στο πλευρό μας και μας τιμήσατε είτε με την παρουσία σας είτε με τα μηνύματά σας, τα λόγια και τις σκέψεις σας αυτές τις δύσκολες στιγμές αποχαιρετισμού της αγαπημένης μας μητέρας.

Η αγάπη και η συμπαράσταση που μας δείξατε αποτέλεσαν πολύτιμη πηγή δύναμης και παρηγοριάς στο βαρύ πένθος που βιώνουμε.

Σας ευχαριστούμε θερμά».