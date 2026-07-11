Πάτρα: «Τα Πιο Ωραία Λαϊκά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τη Χρυσούλα Στεφανάκη απόψε στην Πλαζ

Με μια μεγάλη λαϊκή μουσική βραδιά ολοκληρώνεται το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ για Εργαζόμενους, που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων με τη συμμετοχή του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας.

Το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 21:30, στη Δημοτική Πλαζ Αγυιάς (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πατρέων), το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη μουσική παράσταση «Τα Πιο Ωραία Λαϊκά», με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τη Χρυσούλα Στεφανάκη, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου.

Μια ξεχωριστή μουσική διαδρομή στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές και συνεχίζουν να συγκινούν. Από τις μουσικές της Μικράς Ασίας και των νησιών, μέχρι τον Πειραιά, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, από τις μεγάλες δημιουργίες της δεκαετίας του ’50 και του ’60 έως σύγχρονες αγαπημένες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού, η παράσταση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μνήμη και αυθεντική λαϊκή έκφραση.

Στη σκηνή συμμετέχουν οι μουσικοί:

Βασίλης Παπαδόπουλος – μπουζούκι

Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο

Βαγγέλης Κονταράτος – κιθάρα

Νίκος Σκομόπουλος – τύμπανα

Πέτρος Κρεμυζάκης – μπάσο

Άννα Λάκη – ακορντεόν

Στο χώρο του Φεστιβάλ θα λειτουργεί χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ για Εργαζόμενους επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τον στόχο του να φέρει τον πολιτισμό κοντά στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και συλλογικής δημιουργίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη