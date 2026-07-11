Λάρισα: Μαίνεται η φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στους χώρους της επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας με την ατμοσφαιρα να είναι αποπνικτική.

Μπορεί η ένταση της φωτιάς στο Ομορφοχώρι Λάρισας να έχει περιοριστεί, ωστόσο, συνεχίζουν τη μάχη της πυρόσβεσης ισχυρές δυνάμεις το πρωί του Σαββάτου (11.07.2026).

Η έλλειψη ισχυρών ανέμων διευκολύνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το Ομορφοχώρι, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότερα από 50 άτομα της Πυροσβεστικής με 22 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των δήμων και χωματουργικά μηχανήματα. Βασικός στόχος είναι η αποτροπή εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε γειτονικές επιχειρήσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.