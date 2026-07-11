Αθλητικές μεταδόσεις: Σήμερα Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία για την πρόκριση στους 4 του Μουντιάλ

Σάββατο σήμερα (11/07) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις καθημερινές, με τη δράση να περιορίζεται κατά κύριο λόγο στο ποδόσφαιρο.

Αρχικά στις 14:30 (Cosmote Sport 1) ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στην Ολλανδία με τη βελγική Λέουβεν στο πλαίσιο της δεύτερης φιλικής αναμέτρησης των Πειραιωτών. Αργότερα στις 18:00 (Νova Sports Prime) θα διεξαχθεί ο τελικός του Wimblendon Γυναικών, ανάμεσα στην Καρολίνα Μούχουβα και τη Λίντα Νόσκοβα. Ο ΠΑΟΚ δίνει το τελευταίο του φιλικό πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο την Τβέντε, θέλοντας να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις μετά τις τρεις νίκες στα προηγούμενα τρία. Τελος στις 21:00 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με την Ελβετική Γκράσχοπερς.

Για το Μουντιάλ 2026, μία θέση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης θα διεκδικήσουν η Αγγλία, η οποία θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νορβηγία (00:00, ΕΡΤ1) και η Αργεντινή, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ελβετία (04:00, ΕΡΤ1).

Οι μεταδόσεις της ημέρας

- Ολυμπιακός - Λέουβεν (14:30, Cosmote Sport 1)

- ΠΑΟΚ - Τβέντε (19:00, OPEN Hybrid)

- Καρολίνα Μούχοβα - Λίντα Νόσκοβα (21:00, Nova Sports Prime)

- Παναθηναϊκός - Γκράσχοπερς (21:00, ΣΚΑΙ)

- Αγγλία - Νορβηγία (00:00, ΕΡΤ1)

- Αργεντινή - Ελβετία (04:00, ΕΡΤ1)