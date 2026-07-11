«Βόμβα» στο ελληνικό μπάσκετ: Ο ΠΑΟΚ κάνει δικό του τον Όσμαν με 9 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια

Το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού έκανε ο ΠΑΟΚ καθώς απέκτησε από τον Παναθηναϊκό τον Τσέντι Όσμαν για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο «δικέφαλος» ήθελε να ρίξει την δική του βόμβα και είχε εστιάσει στον Τούρκο φόργουορντ θέλοντας να εκμεταλλευτεί και την «συμφόρηση» στο «πράσινο» ρόστερ σε αυτήν την θέση. Κατέθεσε πρόταση ύψους εννέα εκατομμυρίων ευρώ στον Όσμαν, η οποία ήταν άκρως δελεαστική για εκείνον και ήθελε να την εκμεταλλευτεί.

Ζήτησε ο παίκτης να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και με την σύμφωνη άποψη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άναψε το «πράσινο φως» προκειμένου να μετακομίσει ο παίκτης στην Θεσσαλονίκη.

Ο Παναθηναϊκός θα λάβει από τον ΠΑΟΚ δύο εκατομμύρια ευρώ γι' αυτήν την μεταγραφή, στη μεγαλύτερη κίνηση της φετινής offseason στην Ευρώπη!

Το παρασκήνιο

Αν και αποτελούσε έναν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, η επιθυμία του έγινε απόλυτα σεβαστή από όλον τον οργανισμό των «πρασίνων», με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για την τελική απόφαση.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε με τον παίκτη και άναψε το πράσινο φως, προκειμένου να παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ, αλλάζοντας τα πλάνα του εν όψει της νέας σεζόν. Πλέον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απόκτηση γκαρντ και δη από το «πάνω ράφι» -και αυτό, λόγω της αποσυμφόρησης στις θέσεις των φόργουορντ που είχε δημιουργηθεί.

Ο Όσμαν είχε επικοινωνία και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος ναι μεν ήθελε να παραμείνει ο παίκτης στον Παναθηναϊκό, ωστόσο σεβάστηκε την επιθυμία του να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, λαμβάνοντας φυσικά και αυτό το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, τον οποίο και καθιστά ως τον franchise παίκτη των Θεσσαλονικιών για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θέλει και τον Βασίλη Τολιόπουλο και φέρεται να δίνει έως και δύο εκατ. ευρώ, για να τον αποκτήσει.

Ο αποχαιρετισμός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Νωρίτερα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε αποχαιρετήσει τον Τούρκο φόργουορντ με ένα story στο Instagram, αναφέροντας ότι λυπάται για την απόφασή του να φύγει, αλλά τη σέβεται.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Η απόφασή σου με λυπεί, αλλά την σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω, σου εύχομαι τα καλύτερα, Τσέντι, Τσέντι, Τσέντι»