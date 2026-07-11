Θρίλερ στο Βερολίνο: Ένοπλος κρατά όμηρο σε σούπερ μάρκετ

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνο, όπου ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, η ομηρεία στο σούπερ μαρκετ στο Βερολίνο ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα). «Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», δήλωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. «Καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ώρα», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τα ξημερώματα, αστυνομικοί χρησιμοποιήσαν σκάλα προκειμένου να έχουν καλύτερη εικόνα του εσωτερικού του κτιρίου, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι διαπραγματευτές συνεχίζουν τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με τον δράστη.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας.