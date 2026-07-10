Υπόθεση Marfin: Πώς οι φωτογραφίες των διακοπών οδήγησαν στις συλλήψεις

Το φωτογραφικό υλικό που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι, κατά τη διάρκεια έρευνας για υπόθεση εκρηκτικών, εξετάστηκε σε συνδυασμό με εικόνες από τα επεισόδια της 5ης Μαΐου 2010, με τις Αρχές να εντοπίζουν κοινά χαρακτηριστικά
Nέα στοιχεία για τη διαδικασία που οδήγησε τις Αρχές στην ταυτοποίηση των προσώπων σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον φονικό εμπρησμό της Marfin έρχονται στο φως.
Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, δεκαέξι χρόνια μετά την επίθεση της 5ης Μαΐου 2010, φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
Πριν από περίπου δύο χρόνια το υπ. Προστασίας του Πολίτη αποφάσισε να αναθέσει εκ νέου τη διερεύνηση της υπόθεσης στο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Oι αστυνομικοί προχώρησαν σε νέα αξιολόγηση του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού από τα επεισόδια της 5ης Μαΐου, ενώ επανεξέτασαν και τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.
Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιήθηκαν πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί τα προηγούμενα χρόνια από άλλες υπηρεσίες. Η Αντιτρομοκρατική φέρεται να συνέβαλε με στοιχεία που αφορούσαν τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, ενώ πληροφορίες για τη 46χρονη, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία, είχαν διαβιβαστεί παλαιότερα από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας.
Ωστόσο, το στοιχείο που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποδείχθηκε καθοριστικό ήταν η σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά.
Στο συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνονταν φωτογραφίες από παλαιότερες καλοκαιρινές διακοπές ορισμένων εκ των υπόπτων σε νησί. Η σύγκριση με εικόνες από τα επεισόδια στην πορεία αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά, όπως ρούχα και σακίδια.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ηλικίας 42 ετών, ενώ κατηγορείται ακόμη μία γυναίκα, για την οποία έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα είχε φύγει από την Ελλάδα λίγες ημέρες μετά την τραγωδία και εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου φέρεται να ζούσε κρατώντας «χαμηλό προφίλ». Οι ελληνικές Αρχές αναμένεται να κινήσουν τις προβλεπόμενες διεθνείς διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή της.
Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, στο υποκατάστημα της Marfin Bank, στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης. Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, σε μία από τις πιο τραγικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 16 χρόνια μετά, οι Αρχές εκτιμούν ότι η αξιοποίηση νέου φωτογραφικού υλικού, η επανεξέταση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων και η χρήση σύγχρονων εγκληματολογικών τεχνικών ήταν τα στοιχεία που επέτρεψαν να «δέσει» η υπόθεση και να οδηγήσουν στις τελευταίες εξελίξεις.
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