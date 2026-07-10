«Ιπτάμενος» Τεντόγλου: Με 8.52 μ. έκανε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο

Eντυπωσίασε στο Diamond League του Μονακό
Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε τις διαθέσεις του στο Diamond League του Μονακό και ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου.
Σημειώνοντας ένα σπουδαίο άλμα στα 8.52 μέτρα κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειάς του, ο Τεντόγλου ξεπέρασε για ένα εκατοστό το 8.51μ. που κατείχε μέχρι πρότινος ο Σιμόν Εχάμερ.
Με αυτόν τον τρόπο, ο «ιπτάμενος» αθλητής έκανε ξανά δικό του το κορυφαίο άλμα για το 2026, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
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