Ευαγγελία Μουμούρη για το «Ριφιφί»: «Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που δεν με ήξεραν…»

Στο «Νωρίς – Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, ήταν καλεσμένη η Ευαγγελία Μουμούρη, το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου.

Η ηθοποιός, η οποία φέτος έκανε το κοινό να συγκινηθεί και να ανατριχιάσει με την ερμηνεία της στο «Ριφιφί», μίλησε στη διάρκεια της συνέντευξής της, για την επιτυχημένη σειρά.

Όταν η Μαρία Ηλιάκη μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για την σειρά, η Ευαγγελία Μουμούρη είπε πως: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέχομαι το κομμάτι που μου αναλογεί, θέλω όμως να κάνω και μία ειδική μνεία στο κομμάτι που δεν μου αναλογεί. Εννοώ στη παραγωγή, στη σκηνοθεσία, στους συναδέλφους, στο κείμενο. Δηλαδή ο Ρίσβας και η Σακαλή έγραψαν ένα κείμενο το οποίο είναι… Δεν μπορούσες να πεις “μπορώ να πω αυτό, αντί για αυτό;”. Σας ορκίζομαι, που τα κείμενα τα βλέπω ιερά και παλεύω να τα κάνω πιο ιερά, αυτό ήταν από μόνο του έτοιμο».

Επιπλέον, η επιτυχημένη καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Ήταν πολύ ωραία. Και γελάσαμε, και κλάψαμε. Κοίτα, το θέμα, πέρα από το ριφιφί, έχει να κάνει και με μια αληθινή ιστορία. Δηλαδή, τι να κάνεις; Και μόνο τα λόγια να πεις σε αυτή την αληθινή ιστορία, μιας οικογένειας που χάνει το παιδί της, τι να κάνεις; Τι να πεις; Αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη που έκανα αυτή τη δουλειά. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που δεν με ήξεραν. Μου έστειλαν μηνύματα συνάδελφοι από τη δουλειά, και λέω κοίτα να δεις που υπάρχει μία αλληλεγγύη. Ήμουν για δύο μήνες συγκινημένη. Και λέω κοίτα τι αγάπη παίρνω από τους ανθρώπους της δουλειάς, που μας ενώνει η δουλειά και τίποτα άλλο».