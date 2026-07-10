Ένας 26χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τον φόνο της 78χρονης πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ

Ένας 26χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Ο Ματ Λόνγκμαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντέβον και Κορνουάλης, είπε ότι ο ύποπτος, ένας «λευκός Βρετανός», εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα σε ένα σπίτι στο Νιούτον Άμποτ και έχει τεθεί υπό κράτηση. Ο φόνος δεν φαίνεται να ήταν πολιτικά υποκινούμενος, ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε ότι οι συνθήκες του θανάτου της «είναι εξαιρετικά οδυνηρές».

Δύο εν ενεργεία βουλευτές έχουν δολοφονηθεί στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία. Η Εργατική Τζο Κοξ πυροβολήθηκε και μαχαιρώθηκε από έναν νεοναζιστή κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το Brexit, το 2016. Ο συντηρητικός Ντέιβιντ Άμες μαχαιρώθηκε το 2021 από έναν άνδρα που «εμπνεύστηκε» την πράξη του από το Ισλαμικό Κράτος.

Η Γουίτικαμ εκλεγόταν στη Βουλή των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και υπήρξε υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ. Ηταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της, αντιτιθέμενη στο δικαίωμα στην άμβλωση και στην επέκταση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+.

Είχε ασπαστεί τον Καθολικισμό και, μολονότι ήταν ανύπανδρη και δήλωνε ευθέως ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις, υπερασπιζόταν τις οικογενειακές αξίες.

Την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατζ, με το οποίο εξελέγη μέλος του Ευρωκοινοβουλίου τη διετία 2019-20. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Reform UK, όπως μετονομάστηκε το Brexit Party, και είχε αναλάβει εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα μετανάστευσης.

Απέκτησε φήμη μετά την αποχώρησή της από το κοινοβούλιο, συμμετέχοντας ως διαγωνιζόμενη στα τηλεοπτικά ριάλιτι Strictly Come Dancing και Celebrity Big Brother. Παρά το άγαρμπο στυλ της και την κακή κριτική που δεχόταν από τους κριτές, ήταν δημοφιλής στους τηλεθεατές.

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον την χαρακτήρισε «ηρωική υποστηρίκτρια του Brexit και σπουδαία ρήτορα, που μπορούσε να συνεπαίρνει τα ακροατήρια των Συντηρητικών σε τέτοιο βαθμό ώστε ήταν εξαιρετικά δύσκολο να την διαδεχθεί κανείς».

Η εταιρεία δημοσίων σχέσεων που την εκπροσωπούσε μετά την αποχώρησή της από την πολιτική ανέφερε ότι τη ζωή και την καριέρα της καθοδηγούσαν ισχυρές χριστιανικές αξίες και η προσήλωσή της στη δημόσια υπηρεσία.

«Λάτρευε τη ζωντανή αντιπαράθεση της πολιτικής συζήτησης και, 16 χρόνια μετά την αποχώρησή της από το κοινοβούλιο, εξακολουθούσε να κάνει ενεργή εκστρατεία υπέρ του Reform UK και να εκφράζει ευθείες απόψεις για τα επίκαιρα ζητήματα της ημέρας», ανέφερε η Cloud9 Management.

«Όπως είχε πει κάποτε η Αν… «έχουμε μία ευκαιρία απ’ αυτή την πλευρά της αιωνιότητας, μία ευκαιρία. Η ζωή δεν είναι πρόβα, αρπάζεις τις ευκαιρίες που σου αρέσουν και προχωράς, αυτή είναι η φιλοσοφία μου»».