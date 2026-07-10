Σαβάλια: Προφυλακιστέοι οι δύο νεαροί για την αιματηρή επίθεση σε καντίνα

Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν οι δικαστικές αρχές της Αμαλιάδας στους δύο νεαρούς άνδρες που κατηγορούνται για την συμμετοχή τους στην αιματηρή επίθεση που έλαβε χώρα σε καντίνα στα Σαβάλια.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και η Ανακρίτρια Αμαλιάδας διέταξε την προσωρινή τους κράτησης με την σύμφωνη γνωμοδότηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίας, για εγκληματική οργάνωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί δύο άτομα, που δεν έχουν συλληφθεί, όπως γράφει το patrisnews.com.