Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις έως τις 24 Ιουλίου

Παράταση μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59:59 δίνει η ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία, μετά τα σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ΠΟΦΕΕ και άλλων επαγγελματικών φορέων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατ. αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι το διάστημα έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία είναι επαρκές για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.