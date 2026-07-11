Η ταινία "Η Δική της Κόλαση" από 23-7 στις Ελληνικές αίθουσες

Μετά από δέκα χρόνια, ο υποψήφιος για BAFTA σκηνοθέτης Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν (Drive, The Neon Demon), επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη με ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικό κινηματογραφικό όραμα.

"Η Δική της Κόλαση - Her Private Hell" όπως είναι ο τίτλος του φιλμ που θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιουλίου 2026 στην Ελλάδα σε διανομή της The Film Group, διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική μητρόπολη βουτηγμένη στο νέον - έναν υπνωτικό κόσμο που μοιάζει να ξεπήδησε από σκοτεινή επιστημονική φαντασία, ισορροπώντας διαρκώς ανάμεσα στη σαγήνη και τη βία. Μία ξεχωριστή αισθητική που συναντάμε και στις προηγούμενες ταινίες του 55χρονου Δανού σκηνοθέτη Nicolas Winding Refn-Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, "Drive" με τον Ράιαν Γκόλσινγκ, "Μόνο Ο Θεός Συγχωρεί" και "The Neon Demon" με την Ελ Φάνινγκ.

Μέσα από αυτόν τον κόσμο αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K (Τσαρλς Μέλτον), έναν Αμερικανό στρατιώτη που, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπεισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Elle (Σόφι Θάτσερ), μια νεαρή ανερχόμενη σταρ που καταρρέει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας: ο πατέρας της, ο πανίσχυρος Johnny Thunders (Ντάγκρεϊ Σκοτ), πρόκειται να παντρευτεί τη μυστηριώδη Dominique (Αβάνα Ρόουζ Λιου) - την πρώην κολλητή της φίλη.

Δέκα χρόνια μετά την τελευταία του ταινία, "Η Δική της Κόλαση" σηματοδοτεί όχι ακριβώς την επιστροφή, αλλά περισσότερο μια πραγματική αναγέννηση για τον καταξιωμένο σκηνοθέτη. Όπως αναφέρει ο ίδιος, “H ταινία ξεκινάει με το γεγονός ότι σχεδόν πέθανα και ξαναήρθα στη ζωή. Με αυτή τη νέα ματιά στη ζωή, ήθελα να μπλέξω τον τρόπο που σκέφτομαι με τον τρόπο που βιώνω τη δημιουργικότητα.”

Η ιστορία του Private K είναι για τον Ρεφν μια βαθιά προσωπική υπόθεση. Όπως λέει ο ίδιος: “Είχα αυτή την επιθυμία ότι δεν πρόκειται να πεθάνω, γιατί έπρεπε να επιστρέψω για τη μικρότερη κόρη μου· δεν ήταν έτοιμη να με αποχωριστεί”. Αυτή η αίσθηση έγινε η βασική θεματική δύναμη πίσω από τον Private K, έναν χαρακτήρα που ο Ρεφν θεωρεί “alter ego” του.

H ταινία είχε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Εκτός Διαγωνιστικού τμήμα του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Καννών φέτος.

Ορισμένες από τις κριτικές εντυπώσεις για την ταινία:

“Ένα συναρπαστικό και ασυμβίβαστο όραμα”.

“Είναι ένα σκληρό, μοχθηρό neo-giallo, γεμάτο με τα κλασικά στοιχεία του είδους: υπέροχα παράξενη αισθητική, πολύχρωμο φωτισμό, διαφορετικές ερμηνείες, αμφίβολη ηθική, και σκληρές στιγμές ξαφνικής βίας… είναι μια περιπέτεια που μένει αξέχαστη, σαν έναν εφιάλτη που χαράζεται ανεξίτηλα στην ψυχή.”

“To Her Private Hell αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα ερμηνείας, όπως πολλές από τις πρόσφατες ταινίες του Ρεφν, αλλά σε παρασύρει σε μια υπνωτική δίνη αλλόκοτης μαγείας.”

Το παλαβό Her Private Hell είναι ένας αντάξιος διάδοχος του The Neon Demon”.

“H Σόφι Θάτσερ και η Κριστίν Φρόσεθ είναι καταπληκτικές”

Σκηνοθεσία: Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν.

Σενάριο: Nicolas Winding Refn, Esti Giordani.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Σόφι Θάτσερ, Τσαρλς Μέλτον, Κριστίν Φρόσεθ, Αβάνα Ρόουζ Λιου, Ντάγκρεϊ Σκοτ.

Είδος: Μυστηρίου, Δράμα, Θρίλερ.

Διάρκεια: 109 λεπτά.

Η ταινία ενδέχεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα όταν βγει.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ