Άργος: Μη αναστρέψιμη η βλάβη στον εγκέφαλο του 20χρονου- Τι λέει η δικηγόρος της οικογένειας

«Απ’ ό,τι φαίνεται η βλάβη στον εγκέφαλο είναι βαρύτατη, σαφώς μη αναστρέψιμη» είπε χαρακτηριστικά η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος έπειτα από τα βαρύτατα τραύματα που φέρει στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών, οι οποίοι άνοιξαν πυρ έπειτα από καταδίωξη στο Άργος το βράδυ της Τετάρτης (08.07.2026).

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής (10.07.2026) απολογήθηκαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος και ζήτησαν και πήραν 24ωρη προθεσμία για αύριο Σάββατο (11.07.2026).

Ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, συνεχίζει να χαροπαλεύει στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου. σύμφωνα με την δικηγόρο της μητέρας του τραυματία, Μαρία Σφέτσου, η οποία σήμερα πήρε στα χέρια της το πιστοποιητικό από το Θριάσιο, ο 20χρονος φέρει ένα κάταγμα ινιακού οστού, το οποίο είναι στη βάση του κρανίου.

«Μπήκε από εκεί η σφαίρα και εγκλωβίστηκε στη δεξιά μετωπιαία χώρα, και παραμένει εκεί η σφαίρα. Απ’ ό,τι φαίνεται η βλάβη στον εγκέφαλο είναι βαρύτατη, σαφώς μη αναστρέψιμη. Και οι εκδοχές που παίζουν είτε είναι να παραμείνει φυτό, που αποτελεί την καλύτερη εκδοχή, και η δεύτερη ο κλινικός θάνατος στον οποίο αναμένεται να γίνει τεστ στο ΚΑΤ εγκεφαλικού θανάτου, γιατί οι ενδείξεις δείχνουν προς τα ‘κει. Και θα υποβληθεί σε λίγες μέρες, σε ώρες δεν ξέρω, σε τεστ εγκεφαλικού θανάτου.

Ο νεαρός έχει κάποια νοητική στέρηση που προκύπτει από πιστοποιητικά του ΚΕΠΑ. Με δεδομένο ότι είχε την τραυματική εμπειρία μιας προηγούμενης αστυνομικής κράτησης, αντέδρασε, με φόβο και πανικό. Και δεδομένου ότι δεν ήταν ψυχικά υγιής να αντιδράσει όπως ο μέσος άνθρωπος, είχε μια υπερβολή στην αντίδρασή του και υπερβολικό φόβο ενδεχομένως».

Μάλιστα, τις επόμενες μέρες, ο 20χρονος θα υποβληθεί σε τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός, σύμφωνα με την δικηγόρο.

Την υπόθεση αναμένεται να φωτίσουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.