Στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης: Στο τραπέζι τα ζητήματα της αγοράς

Τον Εμπορικό & Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών επισκέφθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας, στο πλαίσιο των επαφών του με εκπροσώπους της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γεράσιμος Κατσιγιάννης και τα μέλη της Διοίκησης, σε ένα θετικό και παραγωγικό κλίμα, με επίκεντρο τον ουσιαστικό διάλογο για τα ζητήματα που απασχολούν την αγορά της Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν στο τραπέζι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της περιοχής, με έμφαση:

· Στη διατήρηση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

· Στην ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας,

· Στη διαμόρφωση ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον καθοριστικό ρόλο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην τοπική οικονομία, καθώς και στην ανάγκη για συνεχή στήριξη μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών Γεράσιμος Κατσιγιάννης επέδωσε στον Υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα υπόμνημα με τα βασικά αιτήματα και τις προτάσεις του εμπορικού κόσμου της Πάτρας.

Ο κ. Μπούγας ευχαρίστησε για την κατάθεσή του, επισημαίνοντας ότι το υπόμνημα θα μελετηθεί προσεκτικά και θα διαβιβαστεί εκεί όπου πρέπει, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ζητήματα που τίθενται.

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ευχαριστεί δημοσίως τον κ. Υφυπουργό για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον του, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της αγοράς.