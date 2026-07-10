Marfin: Την Τρίτη στην ανακρίτρια οι δύο συλληφθέντες- Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή

Την ερχόμενη Τρίτη θα εμφανιστούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας για να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό της Marfin.

Και οι δυο οδηγήθηκαν σήμερα κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με το ένταλμα της σύλληψής τους να αφορά στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Οι δυο κατηγορούμενοι ζήτησαν από την ανακρίτρια προθεσμία για την Τρίτη προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η υπόθεση της Marfin «αναβίωσε» δικαστικά- όπως ανέφεραν πληροφορίες - έπειτα από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. To μήνυμα αυτό στάθηκε η αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Συγκεκριμένα, το εν λόγω email κατονόμαζε ως υπαίτιους της φονικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα πρόσωπα –για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης– καθώς και επιπλέον μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική ομάδα.

Η συγκεκριμένη πληροφορία αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή από τις αρχές, οι οποίες και ανοίξουν εκ νέου τον φάκελο επανεξετάζοντας εξονυχιστικά το προανακριτικό υλικό.

«Οι συλλήψεις έγιναν βάσει δικογραφίας που δεν έχει καν υπόσταση» λέει η συνήγορός τους

Την εκτίμηση ότι οι νέες συλλήψεις για την υπόθεση του πολύνεκρου εμπρησμού της Marfin έγιναν με «δικογραφία που δεν έχει καν υπόσταση» και υπέστη επεξεργασία, εξέφρασε η Άννυ Παπαρρούσου, συνήγορος των δύο κατηγορούμενων για την υπόθεση.

«Πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τη δικογραφία. Απ' ό,τι γνωρίζω και από τις δημοσιογραφικές διαρροές, αυτά που βγαίνουν δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη, με βάση αυτά που διαβάζω, ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση» σημείωσε αρχικά.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία είπε ότι αρχικά θα αποδοθούν κατηγορίες από την εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στον αρμόδιο ανακριτή.

«Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μολονότι δεν τους έχω δει καν, διότι η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα, πρέπει να σας πω ότι από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί» τόνισε, κλείνοντας, η Άννυ Παπαρρούσου.

Πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα τρία πρόσωπα

Ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στάθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας της υπόθεσης της Marfin από το αρχείο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το συγκεκριμένο email κατονόμαζε ως υπαίτιους της φονικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα πρόσωπα –τα δύο από τα οποία έχουν συλληφθεί, ενώ μια ακόμη γυναίκα που φέρεται να διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια αναζητείται– καθώς και επιπλέον μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική ομάδα.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Η συγκεκριμένη πληροφορία αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή από τις αρχές, οι οποίες και άνοιξαν εκ νέου τον φάκελο επανεξετάζοντας εξονυχιστικά το προανακριτικό υλικό.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές πραγματοποίησαν διασταύρωση στοιχείων με άλλες εκκρεμείς δικογραφίες. Από τη συγκριτική ανάλυση του υλικού προέκυψε ότι τα τρία αυτά πρόσωπα, εμπλέκονται και σε άλλη δικογραφία, και ταυτίζονται ως προς τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, την αμφίεση και την κινησιολογία με τους δράστες του θανατηφόρου εμπρησμού της τράπεζας.

Οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων μέσα από εκτενής ανάλυση βίντεο από πορείες που είχαν τα ίδια ρούχα, αλλά ακάλυπτα τα πρόσωπά τους.

Να σημειωθεί τέλος ότι τη σχετική δικογραφία τη χειρίζεται η 3η τακτική ανακρίτρια.

Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής οι συλλήψεις

Το πρωί της Παρασκευής (10/07) πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Άνω Λιόσια για τη σύλληψη ενός εκ των δύο 42χρονων που φέρονται να είναι οι δράστες της δολοφονικής, εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, τον Μάιο του 2010, με θύματα τρεις εργαζόμενους. Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και η σύλληψη του δεύτερου 42χρονου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι Αστυνομικοί του ελληνικού FBI είχαν την πληροφορία ότι ο 42χρονος το τελευταίο διάστημα είχε μετακομίσει στα Άνω Λιόσια και αφού παρακολούθησαν τις κινήσεις του σήμερα το πρωί περικύκλωσαν το ισόγειο διαμέρισμα.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί, περίπου 20 πάνοπλοι αστυνομικοί, με full face, έφτασαν στη γειτονιά με συμβατικά αυτοκίνητα και μπήκαν στο ισόγειο διαμέρισμα της διπλοκατοικίας.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες για την Marfin, την Τρίτη στην ανακρίτρια

Μετά από λίγα λεπτά έβγαλαν με χειροπέδες τον 42χρονο μαζί με τη σύντροφό του, με την οποία είχαν μετακομίσει στα Άνω Λιόσια τους τελευταίους 6 μήνες.

Ο συλληφθείς μπήκε στο όχημα της Αστυνομίας χωρίς να προβάλει αντίσταση και οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής όπου κρατείται μέχρι αυτή την ώρα.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τους δράστες της επίθεσης στην τράπεζα το 2010, συνελήφθη λίγο μετά τις 9:00 σήμερα το πρωί και ο δεύτερος 42χρονος ο οποίος βρισκόταν σε διαμέρισμα κοντά στην πλατεία Αμερικής.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, έξω από το σπίτι που διέμενε ο 42χρονος βρέθηκαν περίπου 6 αστυνομικοί οι οποίοι εισήλθαν και στο σπίτι του άνδρα προκειμένου να τον συλλάβουν.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι.

Οι δράστες, είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Έριξαν τις μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι.

Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της εμπρηστικής, και όπως αποδείχτηκε φονικής, επίθεσης μέσα στο νεοκλασικό κτίριο, με τους τρεις να αφήνουν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ.